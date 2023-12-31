ua en ru
Нд, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЦАХАЛ відкрив попереджувальний вогонь по конвою ООН. Військові заявили про непорозуміння

Неділя 31 грудня 2023 20:37
UA EN RU
ЦАХАЛ відкрив попереджувальний вогонь по конвою ООН. Військові заявили про непорозуміння Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські військові в Секторі Гази відкрили вогонь по автоколоні ООН із гуманітарною допомогою. ЦАХАЛ повідомив, що солдати зробили попереджувальні постріли, бо не знали, що повз них мали проїхати автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Посилаючись на результати розслідування інциденту, що стався в п'ятницю, пресслужба ЦАХАЛу стверджує, що після того, як гуманітарний конвой ООН закінчив доставляти допомогу до сховищ на півночі Гази, військові попросили його рухатися на південь іншим маршрутом.

"Це було зроблено для забезпечення його безпеки, з огляду на бойові дії, які відбувалися в цьому районі", - йдеться в заяві ЦАХАЛу.

У ЦАХАЛі заявили, що військовослужбовці в цьому районі не знали про зміну маршруту, і "як наслідок, коли автомобілі прибули, військовослужбовці на місці вжили заходів, щоб зупинити колону в рамках процедури, яка передбачала попереджувальний постріл, який не був спрямований на автомобілі".

"Коли машини зупинилися, стрілянина припинилася", - кажуть у ЦАХАЛі, додаючи, що жертв не було, але осколки від попереджувального пострілу влучили в одну з машин.

ЦАХАЛ каже, що виніс уроки з розслідування цього інциденту, "щоб запобігти повторенню подібних випадків".

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови , які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Ізраїль Сектор Газа
NEWS
У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова
У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес