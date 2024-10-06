ЦАХАЛ розпочав наземну операцію на півночі Гази, щоб зірвати перегрупування ХАМАСу

За повідомленнями військових, 401-ша і 460-та бронетанкові бригади 162-ї дивізії ЦАХАЛу провели операцію вночі, оточивши місто і отримавши розвіддані про бойовиків ХАМАС і їхню інфраструктуру.

Під час операції було завдано авіаударів і артилерійських обстрілів по десятках об'єктів угруповання, включно зі складами зброї та тунелями. Повідомляється про загибель кількох десятків бойовиків.

Операцію проводять на тлі триваючого конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, який почався рік тому. У рамках розширення наступу ізраїльські війська також почали евакуацію цивільного населення з північної частини Гази, пропонуючи безпечні коридори для виходу за двома маршрутами.

ЦАХАЛ підкреслює, що операція триватиме до повного знищення інфраструктури терору в регіоні.