ЦАХАЛ начал наземную операцию на севере Газы, чтобы сорвать перегруппировку ХАМАСа

По сообщениям военных, 401-я и 460-я бронетанковые бригады 162-й дивизии ЦАХАЛа провели операцию ночью, окружив город и получив разведданные о боевиках ХАМАС и их инфраструктуре.

В ходе операции были нанесены авиаудары и артиллерийские обстрелы по десяткам объектов группировки, включая склады оружия и туннели. Сообщается о гибели нескольких десятков боевиков.

Операция проводится на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, который начался год назад. В рамках расширения наступления израильские войска также начали эвакуацию гражданского населения из северной части Газы, предлагая безопасные коридоры для выхода по двум маршрутам.

ЦАХАЛ подчеркивает, что операция будет продолжаться до полного уничтожения инфраструктуры террора в регионе.