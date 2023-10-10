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ЦАХАЛ перекинув до кордону з Ліваном додатково "десятки тисяч" військових

Вівторок 10 жовтня 2023 11:37
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ЦАХАЛ перекинув до кордону з Ліваном додатково "десятки тисяч" військових Фото: ізраїльські військові посилили присутність уздовж кордону з Ліваном (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) посилила свою присутність уздовж кордону з Ліваном після збройних зіткнень у цьому регіоні, перекинувши додатково десятки тисяч військовослужбовців.

Про це заявив представник ЦАХАЛу підполковник Джонатан Конрікус, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами офіцера, на тлі загрози нападу бойовиків організації "Хезболла", яка підтримується Іраном, уздовж кордону з Ліваном було розміщено регулярні підрозділи ізраїльської армії, а також резервісти.

"Ситуація (на кордоні з Ліваном) нестабільна. Ми пильні. Ми розмістили вздовж кордону десятки тисяч додаткових військовослужбовців - як резервістів, так і регулярних підрозділів - в очікуванні нападу "Хезболли"", - зазначив він.

Також представник ЦАХАЛ застеріг цих бойовиків від атаки на територію Ізраїлю.

"Ми наполегливо закликали їх двічі подумати, перш ніж здійснювати якісь подібні напади на Ізраїль", - заявив Конрікус.

При цьому військовий додав, що останнім часом ситуація в цьому районі була спокійною.

Відносини між Ізраїлем та Ліваном

Хоча між державами зберігаються напружені відносини, встановлене між ними перемир'я після конфлікту у 2006 році здебільшого дотримується.

У цьому країни періодично обмінюються ракетними ударами. Вважається, що за такими обстрілами стоять палестинські угруповання в Лівані.

Вторгнення бойовиків до Ізраїлю з Лівану

9 жовтня в Армії оборони Ізраїлю заявили про проникнення з Лівану на територію країни групи терористів. Як зазначили в ЦАХАЛ, було ліквідовано "кілька озброєних підозрюваних", і в ході зіткнення було вбито ізраїльського офіцера.

Така атака відбулася після того, як представники "Хезболли" заявили у понеділок про загибель трьох її членів внаслідок ізраїльського повітряного нальоту на півдні Лівії. Все це відбувається на тлі масштабного нападу терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль - із сектору Гази.

Нагадаємо, що 8 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант наказав підготуватися до евакуації населених пунктів поблизу кордону з Ліваном.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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