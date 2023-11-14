ЦАХАЛ отримав контроль над будинком парламенту в Газі. Вперше із 2007 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

За фотографіями із соціальних мереж видно, що ЦАХАЛ отримав контроль над будинком парламенту в місті Газа.

На фотографії, що розповсюджується у соціальних мережах, зображені військовослужбовці бригади "Голані" ЦАХАЛа всередині будівлі парламенту Гази, зазначає видання. Військові розгорнули прапори Ізраїлю.

Фото: ЦАХАЛ повернув контроль над парламентом у Газі (twitter.com)

Будівля палестинської законодавчої ради в Газі обслуговувала законодавців ХАМАС лише з моменту захоплення сектору терористичного угрупування в 2007 році.

Війна Ізраїлю з ХАМАСом

Терористи ХАМАСу напали на Ізраїль 7 жовтня. Вони викрадали не лише військових, а й цивільних осіб. Ізраїль оголосив операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

Армія оборони Ізраїлю розширила наземну операцію у Секторі Газа. Ввели військових та техніку.

Також стало відомо про втрату контролю ХАМАС над північною частиною Сектору Газа. ЦАХАЛ завдав значних збитків силам ХАМАСу, а місцеві жителі евакуювалися на південь.

13 листопада ЦАХАЛ заявив про знищення кількох командирів ХАМАС.

Ізраїль заявив, що бойовики втратили контроль над Сектором Газа та прямують на південь.