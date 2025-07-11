ЦАХАЛ ліквідував терористичну групу на півдні Сектора Газа
Бійці Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) ліквідували озброєну терористичну групу на півдні Сектора Газа у місті Хан-Юнісі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Збройних сил Ізраїлю.
Зазначається, що в рамках операції військові Ізраїля провели заходи щодо нових цілей на території Сектора Газа, під час яких були ліквідовані наземні та підземні об'єкти терористичної інфраструктури. Зокрема конфісковано зброю та військове спорядження.
Також протягом останніх днів ізраїльські військові, у координації з Військово-повітряними силами (ВПС), ліквідували терористичну групу, яка "наблизилася до них і становила загрозу".
"Крім того, війська разом із солдатами Яхалом (інженерного спецпідрозділу, - ред.) виявили та ліквідували великий підземний тунель у Хан-Юнісі довжиною приблизно один кілометр", - додають Збройні сили Ізраїля.
Сектор Газа
У січні, перед вступом Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки (США), Ізраїль та ХАМАС досягли згоди щодо припинення вогню та звільнення заручників. Пізніше ХАМАС почав зволікати з обміном, а Тель-Авів заблокував доставку гуманітарної допомоги до Сектора Газа, а з 18 березня - відновив воєнні дії.
В середині травня доставку гуманітарної допомоги було розблоковано, а в кінці місяця Білий дім заявив, що Ізраїль погодився на проект мирної угоди спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа.
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