ЦАХАЛ ліквідував командира "Хезболли", який відповідав за ракетні обстріли Ізраїлю

Зокрема, винищувач ВПС Ізраїлю у співпраці з Північним командуванням знищив Фаура у районі Джуайя на півдні Лівану. За даними ЦАХАЛу, разом з ним було знищено ще одного командира підрозділу безпілотників.

Як повідомляється, Фаур відповідав за запуск ракет та безпілотників по північній частині Ізраїлю зі сходу Лівану. Його підрозділ першим відкрив вогонь по країні 8 жовтня 2023, надавши наказ почати конфлікт вздовж північного кордону ізраїльської держави.

За словами військових, він також несе відповідальність за ракетний обстріл Голанських висот, внаслідок яких загинули ізраїльські мирні жителі. Крім того, саме він відповідає за напад на Мадждаль-Шамс, внаслідок якого загинули 12 дітей, і нещодавній обстріл Метули у четвер, внаслідок якого загинули 5 мирних жителів.