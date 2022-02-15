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Трюдо рассказал, как Канада поможет Украине: предоставит кредит и летальное оружие

Новина українською →
Украина, Вторник 15 февраля 2022 06:24
Трюдо рассказал, как Канада поможет Украине: предоставит кредит и летальное оружие Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Канада предоставит Украине кредит в размере 500 миллионов долларов и смертоносное оборудование и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона долларов. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Star.

По его словам, эта помощь является дополнением к ранее объявленному кредиту в размере 120 миллионов долларов и нелетальному оружию, которое Канада уже предоставила Украине. Цель поддержки - сдержать дальнейшую российскую агрессию.

Он рассказал, что в субботу разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил поддержку Канады, поскольку российские войска преследуют восточную границу Украины.

"Ситуация быстро обостряется, и мы демонстрируем нашу решимость", - заявил Трюдо.

Он отметил, что на выходных также говорил с другими европейскими лидерами, поскольку растут опасения по поводу возможной войны в регионе.

"Для канадцев и всего мира важно знать, что Канада будет продолжать поддерживать Украину, ее независимость, целостность и суверенитет, включая ее право на самооборону", - сказал премьер-министр Канады.

Напомним, что Канада переводит своих военных в другие европейские страны. В Украине они консультировали ВСУ на случай вторжения России.

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