Трюдо рассказал, как Канада поможет Украине: предоставит кредит и летальное оружие
Канада предоставит Украине кредит в размере 500 миллионов долларов и смертоносное оборудование и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона долларов. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Star.
По его словам, эта помощь является дополнением к ранее объявленному кредиту в размере 120 миллионов долларов и нелетальному оружию, которое Канада уже предоставила Украине. Цель поддержки - сдержать дальнейшую российскую агрессию.
Он рассказал, что в субботу разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил поддержку Канады, поскольку российские войска преследуют восточную границу Украины.
"Ситуация быстро обостряется, и мы демонстрируем нашу решимость", - заявил Трюдо.
Он отметил, что на выходных также говорил с другими европейскими лидерами, поскольку растут опасения по поводу возможной войны в регионе.
"Для канадцев и всего мира важно знать, что Канада будет продолжать поддерживать Украину, ее независимость, целостность и суверенитет, включая ее право на самооборону", - сказал премьер-министр Канады.
Напомним, что Канада переводит своих военных в другие европейские страны. В Украине они консультировали ВСУ на случай вторжения России.