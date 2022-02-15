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Трюдо розповів, як Канада допоможе Україні: надасть кредит і летальну зброю

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 06:24
Трюдо розповів, як Канада допоможе Україні: надасть кредит і летальну зброю Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Канада надасть Україні кредит у розмірі 500 мільйонів доларів і смертоносне обладнання та боєприпаси на суму 7,8 мільйона доларів. Про це розповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Star.

За його словами, ця допомога є доповненням до раніше оголошеного кредиту в розмірі 120 мільйонів доларів і нелетальної зброї, яку Канада вже надала Україні. Мета підтримки - стримати подальшу російську агресію.

Він розповів, що в суботу розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським і підтвердив підтримку Канади, оскільки російські війська переслідують східний кордон України.

"Ситуація швидко загострюється, і ми демонструємо нашу рішучість", - заявив Трюдо.

Він зазначив, що на вихідних також говорив з іншими європейськими лідерами, оскільки зростають побоювання з приводу можливої війни в регіоні.

"Для канадців і всього світу важливо знати, що Канада буде продовжувати підтримувати Україну, її незалежність, цілісність і суверенітет, включаючи її право на самооборону", - сказав прем'єр-міністр Канади.

Нагадаємо, що Канада переводить своїх військових в інші європейські країни. В Україні вони консультували ЗСУ на випадок вторгнення Росії.

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