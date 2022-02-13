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Канада выводит из Украины часть своих военных в другие страны Европы

Новина українською →
Оттава, Воскресенье 13 февраля 2022 22:46
Канада выводит из Украины часть своих военных в другие страны Европы Фото: Канада выводит из Украины часть военных в другие страны Европы (twitter.com/Legion_Magazine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны Канады выводит из Украины в другие страны Европы часть своих военных. Как пояснили в канадском оборонном ведомстве, решение принято в связи с угрозой вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Канады.

Как отметили в оборонном ведомстве, передислокация канадских военных из Украины в другие страны Европы связана со сложной оперативной обстановкой, вызванной угрозой вторжения России. В Минобороны подчеркнули, что выводят своих военных временно.

"Перемещение персонала Объединенной оперативной группы - Украина (JTF-U) не означает окончания миссии, а позволяет переориентировать усилия, обеспечивая при этом безопасность представителей Вооруженных сил Канады", - уточнили в ведомстве.

В Минобороны Канады не назвали ни количество выводимых из Украины военных, ни страны, куда их передислоцировали.

Напомним, в начале февраля Канада переместила часть своих военных в западные регионы Украины.

Отметим, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не смог назвать точную дату вторжения России в Украину.

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