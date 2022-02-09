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Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты: "Блокируете демократию и экономику"

Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привал дальнобойщиков прекратить протесты против COVID-ограничений и вакцинации. Как известно, дальнобойщики в Канаде заблокировали мост на границе с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF

Отметим, что протесты в Канаде против ограничений по борьбе с коронавирусом начались 29 января. Согласно им, канадцы не имеют права пересекать границу с США, не получив прививки. Протестующие с помощью грузовиков и других транспортных средств заблокировали некоторые части центра Оттавы. Также заблокирован мост на границе с США. Митингующие выставили транспорт так, что осталась доступна только одна полоса, которая позволяет вернуться людям из США в Канаду.

Напомним, что в Отаве ввели чрезвычайное положение. Причиной стали протесты дальнобойщиков.

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Канада