Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты: "Блокируете демократию и экономику"

Отметим, что протесты в Канаде против ограничений по борьбе с коронавирусом начались 29 января. Согласно им, канадцы не имеют права пересекать границу с США, не получив прививки. Протестующие с помощью грузовиков и других транспортных средств заблокировали некоторые части центра Оттавы. Также заблокирован мост на границе с США. Митингующие выставили транспорт так, что осталась доступна только одна полоса, которая позволяет вернуться людям из США в Канаду.