Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты: "Блокируете демократию и экономику"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привал дальнобойщиков прекратить протесты против COVID-ограничений и вакцинации. Как известно, дальнобойщики в Канаде заблокировали мост на границе с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF
Отметим, что протесты в Канаде против ограничений по борьбе с коронавирусом начались 29 января. Согласно им, канадцы не имеют права пересекать границу с США, не получив прививки. Протестующие с помощью грузовиков и других транспортных средств заблокировали некоторые части центра Оттавы. Также заблокирован мост на границе с США. Митингующие выставили транспорт так, что осталась доступна только одна полоса, которая позволяет вернуться людям из США в Канаду.
Напомним, что в Отаве ввели чрезвычайное положение. Причиной стали протесты дальнобойщиков.