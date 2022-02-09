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Трюдо закликав далекобійників припинити протести: "блокуєте демократію і економіку"

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав далекобійників припинити протести проти COVID-обмежень і вакцинації. Як відомо, далекобійники в Канаді заблокували міст на кордоні з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF

Зазначимо, що протести в Канаді проти обмежень по боротьбі з коронавірусом почалися 29 січня. Згідно з ними, канадці не мають права перетинати кордон з США, не отримавши щеплення. Протестувальники за допомогою вантажівок та інших транспортних засобів заблокували деякі частини центру Оттави. Також заблоковано міст на кордоні з США. Мітингувальники виставили транспорт так, що залишилася доступна тільки одна смуга, яка дозволяє повернутися людям з США в Канаду.

Нагадаємо, що в Отаві ввели надзвичайний стан. Причиною стали протести далекобійників.

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Канада