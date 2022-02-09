Трюдо закликав далекобійників припинити протести: "блокуєте демократію і економіку"

Зазначимо, що протести в Канаді проти обмежень по боротьбі з коронавірусом почалися 29 січня. Згідно з ними, канадці не мають права перетинати кордон з США, не отримавши щеплення. Протестувальники за допомогою вантажівок та інших транспортних засобів заблокували деякі частини центру Оттави. Також заблоковано міст на кордоні з США. Мітингувальники виставили транспорт так, що залишилася доступна тільки одна смуга, яка дозволяє повернутися людям з США в Канаду.