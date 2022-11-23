"Трясуться поли". В Євпаторії повідомляють про серію потужних вибухів: що відомо

У тимчасово окупованому Криму в Євпаторії повідомляють про потужні вибухи. Офіційної інформації щодо причин поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Набережна Терешкової Євпаторія чутний вибух сильний. Євпаторія, район старого міста, чути багато сильних вибухів, підлога трохи трясеться. Що це?", - пишуть у пабліках.

У мережі також пишуть, що, ймовірно, причиною вибухів є навчання російських окупантів на полігонах.

Нагадаємо, вчора ми писали про вибухи в окупованому Севастополі. Тоді самопроголошена "влада" заявляла про нібито "атаку безпілотників та роботу ППО".

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