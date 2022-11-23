"Трясутся полы". В Евпатории сообщают о серии мощных взрывов: что известно

Во временно оккупированном Крыму в Евпатории сообщают о мощных взрывах. Официальной информации о причинах пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Набережная Терешковой Евпатория слышен взрыв сильный. Евпатория, район старого города, слышно много сильных взрывов, полы немного трясутся. Что это?", - пишут в пабликах.

В сети также пишут, что, вероятно, причиной взрывов является учения российских оккупантов на полигонах.

Напомним, вчера мы писали о взрывах в оккупированном Севастополе. Тогда самопровозглашенная "власть" заявляла о якобы "атаке беспилотников и работе ПВО".

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