Я не тряпка якась: Зеленський емоційно висловився про блокаду Польщею кордону

"Я вважаю, що ви нам допомагали так, як ви могли, а ми стояли за вас і стоїмо, як можемо. У мене були потужні стосунки з вашим кабінетом міністрів. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес в час війни", - сказав глава держави.

Зеленський наголошує, що Україна зіткнулася з серйозними труднощами для експорту своїх товарів на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ.

"Це було виживання, у нас не було Чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що у нас залишається, коли у нас немає моря. І коли нам сказали компроміс, я запитав, а в чому компроміс? Компроміс не всім нам вижити, не вивезти все зерно? Я сказав, окей, давайте ми не будемо продавати зерно в Польщі, але дайте його вивезти.", - зазначив президент

За словами Зеленського, у період із квітня по вересень "було дуже складно".

"Ми втратили сотні мільйонів доларів, частину врожаю. Ми втрачали щоденно. Ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслюю, я вдячний вашому народові, але зрозумійте, я не тряпка якась, я захищаю інтереси своєї держави в час війни. Я сказав, дайте нам просто вивезти. І нам не дали вивезти. І це не було правильно", - наголосив він.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".

Минулого тижня у понеділок протестувальники перестали блокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Місцева влада заборонила проводити там страйки, але пізніше суд скасував таке рішення.

Вчора новопризначений міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак заявив про складнощі з розблокуванням кордону з Україною. Чиновник зазначив, що протест перевізників є "гордієвим вузлом, який затягувався".