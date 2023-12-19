Я не тряпка якась: Зеленський емоційно висловився про блокаду Польщею кордону
Президент України Володимир Зеленський подякував Польщі за суттєву допомогу від початку широкомасштабного вторгнення Росії, проте емоційно висловився про блокування кордонів для експорту української продукції з боку західного сусіда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Володимира Зеленського у Києві.
"Я вважаю, що ви нам допомагали так, як ви могли, а ми стояли за вас і стоїмо, як можемо. У мене були потужні стосунки з вашим кабінетом міністрів. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес в час війни", - сказав глава держави.
Зеленський наголошує, що Україна зіткнулася з серйозними труднощами для експорту своїх товарів на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ.
"Це було виживання, у нас не було Чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що у нас залишається, коли у нас немає моря. І коли нам сказали компроміс, я запитав, а в чому компроміс? Компроміс не всім нам вижити, не вивезти все зерно? Я сказав, окей, давайте ми не будемо продавати зерно в Польщі, але дайте його вивезти.", - зазначив президент
За словами Зеленського, у період із квітня по вересень "було дуже складно".
"Ми втратили сотні мільйонів доларів, частину врожаю. Ми втрачали щоденно. Ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслюю, я вдячний вашому народові, але зрозумійте, я не тряпка якась, я захищаю інтереси своєї держави в час війни. Я сказав, дайте нам просто вивезти. І нам не дали вивезти. І це не було правильно", - наголосив він.
Блокада кордону з Польщею
Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".
Минулого тижня у понеділок протестувальники перестали блокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".
Місцева влада заборонила проводити там страйки, але пізніше суд скасував таке рішення.
Вчора новопризначений міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак заявив про складнощі з розблокуванням кордону з Україною. Чиновник зазначив, що протест перевізників є "гордієвим вузлом, який затягувався".
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