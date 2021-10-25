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В Трускавце посреди улицы мужчина устроил стрельбу

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Трускавец, Понедельник 25 октября 2021 13:15
В Трускавце посреди улицы мужчина устроил стрельбу Фото: в Трускавце посреди улицы мужчина устроил стрельбу (фото facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Мария Кучерявец

В Трускавце (Львовская область) на улице Соломии Крушельницкой мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По информации правоохранителей, стрельбу совершил 43-летний местный житель.

"24 октября около десяти часов вечера поступило сообщение о том, что на улице Соломии Крушельницкой в городе Трускавец неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов из оружия", - говорится в сообщении.

Указано, что полицейские изъяли у мужчины устройство для отстрела резиновых пуль, на которое он имел разрешение.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 174 (стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) КУ.

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия.

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Львовская область Трускавец
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