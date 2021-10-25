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У Трускавці посеред вулиці чоловік влаштував стрілянину

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Трускавець, Понеділок 25 жовтня 2021 13:15
У Трускавці посеред вулиці чоловік влаштував стрілянину Фото: у Трускавці посеред вулиці чоловік влаштував стрілянину (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Марія Кучерявець

У Трускавці (Львівська область) на вулиці Соломії Крушельницької чоловік влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За інформацією правоохоронців, стрілянину вчинив 43-річний місцевий мешканець.

"24 жовтня близько десятої години вечора надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соломії Крушельницької у місті Трускавець невідомий чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що поліцейські вилучили у чоловіка пристрій для відстрілу гумових куль, на який він мав дозвіл.

Правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 174 (стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУ.

Санкція статті передбачає покарання - штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

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Львовская область Трускавец
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