Труни почнуть накопичуватися: в Австрії пояснили, чому Росії дедалі складніше воювати

Кремлю стає дедалі важче продовжувати війну проти України з кількох причин. Серед них втрати та катастрофічна економічна ситуація.

Про це заявила міністрка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзингер, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Die Welt .

"Очевидно одне: Україна хоче миру, а Росія - ні. Якби Путін був дійсно зацікавлений у мирі, він би розпочав переговори про припинення вогню просто зараз", - сказала вона.

За словами глави австрійського МЗС, президент США Дональд Трамп "підніс Путіну на блюдечку з блакитною облямівкою" Крим, а також виключив членство України в НАТО. Незважаючи на це, Путін продовжує вести війну на знищення.

"Росія зазнає колосальних втрат. У якийсь момент у Росії труни почнуть накопичуватися. Додайте до цього катастрофічну економічну ситуацію. Кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну", - додала вона.

Майнль-Райзінгер додала, що російський диктатор Володимир Путін знає, що у нього мало часу, тому веде війну з такою жорстокою інтенсивністю.