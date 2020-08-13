Труханов: завершился ремонт дороги, которого одесситы ждали больше 60 лет

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Мэр Одессы также дал поручение разработать схему установки соответствующих дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей

В Одессе завершился капитальный ремонт дорожного покрытия на улице Крушельницкой, которого местные жители ожидали более 60-ти лет.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Для нас в Одессе нет окраин, нет благоприятных или неблагоприятных улиц или районов. Есть одесситы, и они должны жить в хороших условиях", - сказал мэр Одессы.

В свою очередь, депутат Одесского горсовета от фракции "Доверяй делам" Марина Лозовенко подчеркнула, что реализация таких проектов - результат совместной работы городского совета, депутатского корпуса и жителей, которые сделали все для того, чтобы на улице Крушельницкой появилось асфальтное покрытие.

"В 2015 году на Кривой Балке и Новой Слободке было 99 улиц, из которых лишь 9 - заасфальтированы! Потому, что это раньше были колхозы, и когда эти районы присоединили к городу, изменилась только прописка. На сегодня в этих районах 27 километров новых дорог, и работа продолжается", - сказала Лозовенко.

Чтобы обезопасить местных жителей и детей, мэр Одессы также дал поручение КП "СМЭП" совместно с полицией разработать схему установки соответствующих дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей.

Напомним, ранее Труханов заявлял, что Одесса претендует на звание не только культурной, но и спортивной столицы Украины, анонсировав появление современного многофункционального спорткомплекса.