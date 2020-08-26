Труханов: мы выполним поставленную задачу и поднимем Delfi

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Работы проводит компания "Бруклин Киев", при содействии городских служб и спасателей

В Одессе продолжается эвакуация танкера Delfi, который сел на мель в районе пляжа "Дельфин" осенью 2019 года. Основной задачей на сегодня было поставить судно на ровный киль.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, который лично контролирует ход работ.

По его словам, работы проводит компания "Бруклин Киев", при содействии городских служб и спасателей.

"Я рад, что все идет в плановом режиме. Если утром было около 80% крена, сейчас примерно 45%. Судно планируется выровнять до 30% крена, а потом начнется следующий этап работ. Реализовать данный этап удалось благодаря слаженной работе городского штаба совместно с администрацией и, конечно, бизнесмену Юрию Губанкову, который дал новый старт этим работам, нашел средства на их исполнение", - заявил Труханов.

Мэр Одессы подчеркнул, что сегодняшняя операция по эвакуации - пример профессионализма и скоординированности действий, ведь раннее затонувшее судно пытались поднять несколько раз, но ни одна из попыток не увенчалась успехом.

"Я не сомневаюсь в том, что мы выполним поставленные задачи: танкер удастся наконец-то убрать с пляжа", - сказал Труханов.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 26 августа завершен первый этап подъема танкера Delfi в Одессе. Сегодня его поставили на киль.

На следующим этапе будет визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна.

Как известно, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью 2019 года. Его сорвало с якоря во время шторма. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки завершились неудачно.