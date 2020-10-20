Труханов: на улицах Одессы должно быть светло и безопасно

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

До конца следующего года новой системой наружного освещения планируется охватить все дворы и магистрали города - от густонаселенных улиц до частного сектора.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Работы стартовали в Суворовском районе Одессы, где новыми светильниками оборудовано уже более 1000 светоточек.

"Это освещение нового поколения. Кроме того, что новые светильники по потребляемой мощности экономнее на 30-40% эксплуатируемых нами ранее, экономии можно добиться и за счет регулирования яркости освещения. Например, после полуночи, когда людей во дворах практически нет, яркость можно уменьшить вдвое", - сказал Труханов.

Также новая система наружного освещения появилась возле железнодорожного вокзала.

"Если говорить о тех участках работ, которые выполняются сейчас, на них затрачено порядка 50 миллионов гривен. Но благодаря экономии электроэнергии, мы получим окупаемость в течение пяти-семи лет. В этом году мы рассчитываем завершить работы в Суворовском районе и на основных магистралях до центра города. И до конца будущего года мы установим новое освещение по всему городу", - рассказал глава департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Напомним, работа проводится в рамках проекта "Вечерняя Одесса" в соответствии с картой наружного освещения Одессы, которая была разработана осенью 2020 года.