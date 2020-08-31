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Труханов: в Суворовском районе Одессы появился современный центр админуслуг

Автор: РБК-Украина

Ранее жителям Суворовского района приходилось получать услуги в Приморском районе

В Одессе на проспекте Добровольского, 106 открыли Центр предоставления административных услуг. Ранее жителям Суворовского района приходилось получать услуги в Приморском районе, что занимало много времени.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Для Суворовского района, самого большого в городе, этот Центр был крайне необходим. Сегодня людей много, они пришли на открытие, но через 2-3 дня здесь будет налажена работа без очередей. Я рад, что теперь и здесь одесситы будут получать качественные услуги", - сообщил Труханов.

По его словам, в новом центре предоставления административных услуг созданы все условия для посетителей, в том числе и с ограниченными физическими возможностями.

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Директор городского департамента предоставления административных услуг Евгения Абрамова подчеркнула, что в центре, помимо других админуслуг, можно оформить ID-карту, загранпаспорт, и получить комплексную услугу Е-малятко.

"Вскоре будет доступна услуга по регистрации авто и выдаче водительских удостоверений. Также в этом здании будет предоставлено помещение для Суворовского ЗАГСа, чтобы семьи могли здесь зарегистрировать новорожденного", - добавила Евгения Абрамова.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что проект консервации Дома Гоголя будет разработан до средины сентября.

Как известно, Дом Гоголя находится в аварийном состоянии и требует срочной консервации во избежание дальнейшего разрушения.

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Новости Украины ОдессаГеннадий Труханов