ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Труханов о смерти Жванецкого: вечная память нашей легенде

Киев, Пятница 06 ноября 2020 15:08
Труханов о смерти Жванецкого: вечная память нашей легенде
Фото: Геннадий Труханов и Михаил Жванецкий (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил глубокие соболезнования родным и близким сатирика Михаила Жванецкого, который скончался сегодня, 6 ноября. По его словам, скорбит вся Одесса.

Об этом Труханов написал на своей странице в Facebook.

"Не стало Михаила Жванецкого. В это сложно поверить, ведь есть люди-символы, которые, кажется, были и будут всегда. Которых мы знаем с детства, взрослеем, впитывая их мудрость. Люди-эпохи, оставившие после себя бессмертное творческое наследие. И Михаил Жванецкий, безусловно, один из них", - написал Труханов.

По его словам, имя Михаила Жванецкого золотыми буквами навеки вписано в историю Одессы и увековечено в названии бульвара в самом сердце города.

"По которому он все-таки успел прогуляться... Глубокие и искренние соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого, а также всем одесситам во всех уголках земного шара. Одесса скорбит. Вечная память нашей Легенде", - добавил Геннадий Труханов.

Напомним, сегодня, 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти пока неизвестна.

В октябре Жванецкий прекратил концертную деятельность. Тогда его представители сообщали, что артист перестал выступать, поскольку это ему уже было не под силу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ОдессаГеннадий ТрухановМихаил Жванецкий

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь