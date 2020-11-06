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Труханов: мы продолжаем масштабный капремонт Новощепного ряда

Автор: РБК-Украина

В Одессе продолжаются работы по комплексной реконструкции Новощепного ряда, расположенного вдоль знаменитого одесского рынка "Привоз". Работы разделены на два этапа.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов по итогу выездного рабочего совещания.

Одесский городской голова подчеркнул, что ремонт Новощепного ряда - это часть масштабного проекта беспрерывного трамвайного сообщения "Север-Юг".

"Мы привели в порядок Старосенную площадь, обновили Преображенский парк, продолжаем работы по модернизации Одесского зоопарка. После капитального ремонта улица Новощепной ряд соединит эти объекты. Можно будет спокойно пройти от железнодорожного вокзала в сторону Преображенского парка. Со своей стороны рынок "Привоз" также проводит реконструкцию, предоставляя новые торговые площади и убирая стихийную торговлю с улицы", - подчеркнул мэр Одессы.

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Проектом капремонта предусмотрены полная замена автомобильной проезжей части с укладкой новых подземных коммуникаций, новой основы проезжей части и укладка новых трамвайных путей, которые будут уложены на выделенном полотне отдельно от автомобильной проезжей части.

Также будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории.

"Работы сегодня ведутся по графику, и мы планируем их завершить даже раньше запланированного времени - к началу курортного сезона-2021", - сказал Геннадий Труханов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что специалисты КП "Одесгорэлектротранс" собрали трехсекционный трамвай Odissey Max. В дальнейшем Odissey Max также станет частью проекта "Север-Юг".

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Новости Украины ОдессаГеннадий Труханов