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Труханов призвал сохранить память о подвиге тех, кто защищал Одессу в годы войны

Одесса, Среда 05 августа 2020 17:11
Труханов призвал сохранить память о подвиге тех, кто защищал Одессу в годы войны
Фото: на Дмитриеводонском христианском кладбище (пресс-служба "Доверяй делам")
Автор: РБК-Украина

Депутаты "Доверяй делам" посетили могилу ветерана Второй мировой войны Ивана Петрова

Депутаты партии "Доверяй делам" привели в порядок могилу ветерана Второй мировой войны Ивана Илларионовича Петрова на Дмитриеводонском христианском кладбище и почтили его память в День начала героической обороны Одессы 5 августа.

Об єтом сообщает пресс-служба партии.

"Одесса стала Городом-Героем благодаря подвигу таких людей. Мы должны сохранить память о них и передать ее следующим поколениям. На встречах Иван Петрович всегда говорил детям, что самое страшное, что может случиться в жизни человека и государства, это война. И сегодня мы должны делать все, чтобы война больше никогда не постучала в наши двери", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Труханов призвал сохранить память о подвиге тех, кто защищал Одессу в годы войны

По словам председателя депутатской фракции горсовета "Доверяй делам" Олега Брындака, политсила ведет постоянную работу по сохранению памяти защитников и освободителей города, а также других борцов против нацизма.

"Сегодня мы привели в порядок запущенное место захоронения командира батареи Ивана Петрова, который защищал Одессу и Севастополь. Он был неоднократно ранен, имел множество наград", - отметил Брындак.

Напомним, Иван Петров с 1939 года служил в 25-й стрелковой дивизии в составе 69-го артиллерийского полка, входившей в состав Одесского оборонительного района. Похоронен на Офицерском (ныне Дмитриеводонском) кладбище в 1963 году.

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Новости Украины ОдессаветераныДоверяй деламГеннадий Труханов
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