Труханов закликав зберегти пам'ять про подвиг тих, хто захищав Одесу в роки війни

Фото: на Дмитрієводонському християнському кладовищі (прес-служба "Довіряй справам")

Депутати "Довіряй справам" відвідали могилу ветерана Другої світової війни Івана Петрова

Депутати партії "Довіряй справам" довели до ладу могилу ветерана Другої світової війни Івана Іларіоновича Петрова на Дмитрієводонському християнському кладовищі й вшанували його пам'ять в День початку героїчної оборони Одеси 5 серпня.

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Одеса стала Містом-Героєм завдяки подвигу таких людей. Ми повинні зберегти пам'ять про них і передати її наступним поколінням. На зустрічах Іван Петрович завжди говорив дітям, що найстрашніше, що може трапитися в житті людини і держави, це війна. І сьогодні ми повинні робити все, щоб війна більше ніколи не постукала в наші двері", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

За словами голови депутатської фракції міськради "Довіряй справах" Олега Бриндака, політсила веде постійну роботу по збереженню пам'яті захисників і визволителів міста, а також інших борців проти нацизму.

"Сьогодні ми привели до ладу занедбане місце поховання командира батареї Івана Петрова, який захищав Одесу і Севастополь. Він був неодноразово поранений, мав безліч нагород", - зазначив Бриндак.

Нагадаємо, Іван Петров з 1939 року служив у 25-ї стрілецької дивізії в складі 69-го артилерійського полку, що входила до складу Одеського оборонного району. Похований на офіцерському (нині Дмитрієводонське) кладовищі в 1963 році.