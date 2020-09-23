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Труханов: одесситам вернули еще одну достопримечательность - бульвар Жванецкого

Одесса, Среда 23 сентября 2020 17:02
Труханов: одесситам вернули еще одну достопримечательность - бульвар Жванецкого
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

По окончании всех работ бульвар Жванецкого станет пешеходной зоной

В Одессе открылась первая часть бульвара Жванецкого, который реконструировали от Художественного музея до улицы Торговой.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, данная часть склона состоит из насыпных грунтов, на которых никогда не проводились комплексные укрепительные работы, а из-за отсутствия ливневой канализации дождевые воды постоянно размывали склон.

Проведенные работы позволят предотвратить сползание благоустроенного бульвара и сохранить его в обновленном виде долгие годы.

"Бульвар Жванецкого - это логическое продолжение приведения в надлежащий вид "морского фасада" Одессы, один из эпизодов системной работы по восстановлению исторических мест города, которую мы постоянно проводим. На бульваре Жванецкого сделали современное экономное освещение, провели озеленение, поставили удобные скамейки", - сказал Труханов.

Кроме того, на бульваре появились уличная мебель и детская площадка.

"Уже есть предложение от творческого содружества города построить там современную галерею искусств международного уровня. Это смелый план, но мы воплощали и не такие - главное, чтобы это было во благо одесситов", - добавил Труханов.

В дальнейшем планируется выполнить работы по устройству фонтана в конце ул. Торговая и завершить благоустройство бульвара до улицы Гоголя.

По окончании всех работ бульвар Жванецкого станет упорядоченной пешеходной зоной, где будет обозначена велосипедная дорожка, которая станет частью велосипедного маршрута.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе открыли отремонтированный современный инклюзивный-ресурсный центр №8. Данное учреждение рассчитано на детей от 2 до 18 лет с особыми образовательными потребностями.

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Новости Украины Общество ОдессаГеннадий ТрухановЖванецкий
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