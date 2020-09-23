Труханов: одеситам повернули ще одне визначне місце - бульвар Жванецького

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

По закінченні всіх робіт бульвар Жванецького стане пішохідною зоною

В Одесі відкрилася перша частина бульвару Жванецького, який реконструювали від Художнього музею до вулиці Торгової.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, дана частина схилу складається з насипних грунтів, на яких ніколи не проводилися комплексні укріплювальні роботи, а через відсутність зливової каналізації дощові води постійно розмивали схил.

Проведені роботи дозволять запобігти сповзанню відреконструйованого бульвару і зберегти його в оновленому вигляді довгі роки.

"Бульвар Жванецького - це логічне продовження приведення в належний вигляд "морського фасаду" Одеси, один з епізодів системної роботи по відновленню історичних місць міста, яку ми постійно проводимо. На бульварі Жванецького зробили сучасне економне освітлення, провели озеленення, поставили зручні лавки", - сказав Труханов.

Крім того, на бульварі з'явилися вуличні меблі та дитячий майданчик.

"Вже є пропозиція від творчої співдружності міста побудувати там сучасну галерею мистецтв міжнародного рівня. Це сміливий план, але ми втілювали й не такі - головне, щоб це було на користь одеситів", - додав Труханов.

Надалі планується виконати роботи з влаштування фонтану в кінці вулиці Торгової й завершити благоустрій бульвару до вулиця Гоголя.

По закінченні всіх робіт бульвар Жванецького стане впорядкованою пішохідною зоною, де буде позначена велосипедна доріжка, яка стане частиною велосипедного маршруту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі відкрили відремонтований сучасний інклюзивний-ресурсний центр №8. Цей заклад розрахований на дітей від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами.