2020 год запомнится одесситам как год окончания строительства велопешеходной эстакады на 10 станции Большого Фонтана. Сооружение позволило соединить две части трассы здоровья в единый маршрут длиной 15 километров.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов во время открытия эстакады.

По его словам, на протяжении двух лет строители днем и ночью возводили эту конструкцию.

"Все, что мы делаем - для Одессы и одесситов. Мы взялись за ту работу, которую не делали десятилетиями - благоустройство трассы здоровья. Мы обустроили пешеходные дорожки, установили освещение, установили туалеты. С самого начала мы понимали, что строительство эстакады - очень амбициозный проект. Как минимум потому, что на средней террасе никогда не было велопешеходой зоны, выполненной в таком качестве. Но мы взялись за него и успешно реализовали", - сказал Геннадий Труханов.

В то же время, он добавил, что на время строительства городская власть не закрывала пляж на 10-й станции Большого Фонтана: одесситам и гостям города был обеспечен беспрепятственный доступ к морю.

"Мы не останавливаемся на достигнутом, работы будут продолжены. Мы хотим, чтобы одесская Трасса здоровья стала местом объединения спортсменов со всей Украины", - добавил Труханов.

Напомним, ранее сообщалось, что строительные работы начались еще в апреле 2018 года, а стоимость строительства составила более 70 миллионов гривен. При этом ещё 7 миллионов меценаты вложили в создание велопешеходной дорожки с подсветкой.