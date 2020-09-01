Труханов: наша задача - создать достойные условия во всех городских больницах

В Городской клинической больнице №1 Одессы, более известной как "Еврейская", открылось отделение гинекологии на 30 коек, где был проведен полный капитальный ремонт. Это - часть комплексного капитального ремонта и реставрации исторических корпусов Еврейской больницы, который стартовал в 2015 году.

Об этом заявил одесский городской голова Геннадий Труханов.

"Сегодня мы начали то, что не делалось за всю историю современной Одессы. В январе было открыто современное отделение реанимации на первом этаже здания. Сегодня - гинекологическое отделение, продолжаются работы в фасадной части корпуса. На конец сентября запланировано открытие приемно-диагностического отделения", - подчеркнул Одесский городской голова.

По его словам, при отделке помещений были использованы современные материалы, закуплено современное медицинское оборудование, инструментарий и мебель. В отделении созданы комфортные условия для лечения пациенток и работы медицинского персонала.

"Отделение гинекологии ГКБ №1 оказывает круглосуточную ургентную и плановую гинекологическую помощь пациенткам, в том числе, беременным на ранних сроках. Наша задача - чтобы в наших больницах были достойные условия и предоставлялись качественные медицинские услуги", - сказал Труханов.

В будущем запланирован дальнейший поэтапный ремонт всех корпусов больницы.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявлял, что в Одессе на проспекте Добровольского открыли Центр предоставления административных услуг. Ранее жителям Суворовского района приходилось получать услуги в Приморском районе, что занимало много времени.