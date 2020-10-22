ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Труханов: наша задача - привлекать детей к занятиям спортом

Одесса, Четверг 22 октября 2020 11:15
Труханов: наша задача - привлекать детей к занятиям спортом
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ещё одна пришкольная спортивная площадка появилась в Одессе. Она открылась на территории общеобразовательной школы №10 в рамках реализации проекта-победителя "Общественного бюджета".

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы.

"Маленькая пришкольная территория не дает нам обустроить здесь многофункциональный спортивный комплекс. Раньше здесь вообще не было приспособленного места для занятий спортом. Сегодня здесь появилась площадка, где можно будет играть в баскетбол, мини-футбол и волейбол. Теперь учащиеся школы имеют возможность заниматься спортом, готовиться к соревнованиям. Это очень хорошо, когда молодежь увлечена спортом, потому что тем меньше времени она потратит на совершенно ненужные увлечения", - подчеркнул мэр города Геннадий Труханов.

По словам директора школы Владимира Шохина, площадка была построена менее чем за два месяца, строители работали буквально круглосуточно.


Кроме того, установлено современное освещение, благодаря чему заниматься можно будет и в темное время суток.

Общая стоимость проекта составила 1,4 миллиона гривен.

"В Одессе более 120 школ и мы, к сожалению, не можем сразу отремонтировать все. Но горсовет вот уже более четырех лет уделяет этому вопросу повышенное внимание и даже сейчас, несмотря на то, что из-за пандемии мы потеряли под миллиард бюджетных средств, мы не сократили ни одной социально программы. Поэтому я очень рад, что теперь очередь дошла и до школы №10. С малого начинается большое. Уверен, в ближайшее время мы приступим и к ремонту самой школы", - отметил городской голова.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявил, что общественный бюджет - площадка для реализации инициатив одесситов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Геннадий ТрухановОдессашколаспорт

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь