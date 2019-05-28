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Труханов: мэры украинских городов объединяются для похода в Раду

Новости » Выборы 2019    28.05.2019 - 19:15
Труханов: мэры украинских городов объединяются для похода в Раду
Фото: Геннадий Труханов (из открытых источников)

Съезд партии мэров состоится 2 июня в Харькове

Съезд партии мэров, на котором будет приниматься решение об участии в досрочных парламентских выборах, состоится 2 июня в Харькове. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Труханова, в состав объединенной политической силы, о создании которой ранее заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, войдут партия "Доверяй делам", а также единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.

Политик отметил, что на съезде в Харькове состоится первый этап объединения партий. Сегодня продолжаются переговоры, круг представителей местной власти – не только Харькова, Одессы и Ужгорода – растет. Все детали будут озвучены в рамках съезда.

"Идея такой консолидации усилий востребована и своевременна. Сейчас к нам присоединяются мэры городов по всей Украине. Это эффективные и успешные управленцы, которые оправдали доверие своих избирателей реальными делами", - подчеркнул Труханов.

При этом он добавил, что не считает короткие сроки проведения избирательной кампании помехой успешности объединенной политсилы.

"Кампания длиной в два месяца не оставляет ни единого шанса популизму и пустым обещаниям. Люди будут выбирать только тех, чья работа видна. И именно этот фактор позволит отобрать в парламент действительно достойных людей, которые ежедневно работают на благо украинцев", - добавил Труханов.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Геннадий ТрухановвыборыХарьков
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