Труханов: в Киевском районе Одессы появится многопрофильный скейт-парк

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

В Одессе на проспекте Небесной Сотни начали подготовку для создания многопрофильного скейт-парка. По словам городского головы, площадка здесь была создана еще в 2005 году, но находился в разрушенном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы.

"Это была первая площадка, и опыта было мало. Сделали, галочку поставили, не оформили до конца и не передали никому на баланс. И в результате она полностью пришла в негодность", - подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, только в 2012 году площадку передали на баланс городскому управлению спорта. После этого территорию неоднократно пытались отобрать - под торговый центр или базар, однако городские власти сохранили ее как спортивный объект.

Решением городского исполкома эта территория была передана на баланс КП "Спартак". И сейчас руководство стадиона подготовило первую презентацию концепции того, что здесь хотят видеть одесситы.

Площадка будет включать в себя различные зоны - роллер-дром, вело-триал, паркур, стену для скалолазания и другие виды спорта.

"Мы хотим сделать эту площадку многофункциональной. Зимой роллеры не занимаются, и потому было бы разумно сделать здесь площадку для хоккеистов, где можно было бы играть в хоккей, заниматься фигурным катанием. Это затратное мероприятие, поэтому мы будем привлекать партнеров, организовав такое муниципально-частное партнерство. Опыт уже есть. Такая площадка была сделана на территории стадиона "Спартак" и эффективно работает", - рассказал мэр.

Однако, по его словам, обслуживание льда требует серьезных расходов и коммунальное предприятие не может их потянуть. Поэтому привлекались партнеры и вводилась символическая оплата за пользование.

"Дети из льготных категорий получали право заниматься бесплатно. Такую комбинированную форму планируем предложить применять здесь. Кроме того, если будет возможно, и прилегающая земля никому не отведена, предлагается увеличить территорию площадки. Окончательный план будет утвержден после сбора и тщательного изучения всех предложений, которые поступят от спортивной общественности. Мы не будем затягивать. Планируем, чтобы уже на зиму здесь появился каток", - сообщил Труханов.

Что же касается конкретного проекта, то, как сообщил директор КП "Стадион Спартак" Михаил Чистяков, уже во вторник пройдет совещание в управлении физкультуры и спорта с участием представителей спортивных обществ.

На основании принятого решения будет разрабатываться проект строительства этого спортивного объекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Геннадий Труханов дал старт работам по благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской. В квартале, где планируется благоустроить сквер, расположены Одесский лицей "Европейский" и многоэтажные жилые дома.