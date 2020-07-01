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Труханів: ще один великий інфраструктурний проект вийшов на фінішну пряму

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 13:02
Труханів: ще один великий інфраструктурний проект вийшов на фінішну пряму
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Розпочато облаштування 10-метрової стіни пам'яті, мета якої - увічнити пам'ять батьків-засновників міста

В Одесі активно ведуться роботи з реконструкції парку "Преображенський" та міського зоопарку. 1 липня, в ході робочого виїзду, попередні результати проінспектував мер Одеси Геннадій Труханов.

Про це повідомляє прес-служба мера Одеси.

"На місці занедбаного парку, яким цілі десятиліття ніхто не займався, і зоопарку, який вимагав реконструкції, ми створюємо справжню казку для дітей з майданчиками, атракціонами й місцями для відпочинку", - зазначив Труханов.

Зараз у Преображенському парку також йде будівництво меморіального інтерактивного музею історії Одеси.

За його словами, розпочато облаштування 10-метрової стіни пам'яті, мета якої - увічнити пам'ять батьків-засновників міста, які були там поховані.

Крім того, комплекс буде включати лекційний та виставковий зали.

“Інтерактивний музей дозволить зберегти пам'ять про відомих людей, які поховані на цьому цвинтарі, зокрема, знаменитої кіноактриси Віри Холодної", - зазначив Труханов.

Крім цього, триває перший етап реконструкції зоопарку.

"Благоустрій Преображенського парку та реставрація Одеського зоопарку - логічне продовження нашої системної роботи по облаштуванню всього району. Паралельно ведеться ремонт Новощепного ряду. Я радий, що такий серйозний інфраструктурний проект виходить на фінішну пряму, і вже зовсім скоро одесити і гості міста зможуть оцінити нашу роботу", - підкреслив Труханів.

Нагадаємо, раніше Труханів заявив, що 2020 рік запам'ятається одеситам як рік закінчення будівництва велопішохідної естакади на 10 станції Великого Фонтану. Споруда дозволила з'єднати дві частини траси здоров'я в єдиний маршрут довжиною 15 кілометрів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ОдесаОдесаГенадій Труханов
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