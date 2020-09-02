Труханов: День города объединяет одесситов всех возрастов и профессий

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днем рождения города. По его словам, Одесса хорошеет с каждым днем.

Об этом он напиcал на своей странице в Facebook.

"День города - это та дата, которая объединяет одесситов всех возрастов и профессий, национальностей и вероисповеданий, где бы они не проживали. Мы любим Одессу, и она отвечает нам взаимностью", - пишет Труханов.

Кроме того, по его словам, к празднику городская власть подготовила для одесситов и гостей города подарки. В частности, Аллея Звезд пополнилась пятью новыми именами. В этом году открыты имена не только одесситов, а и тех, кто не был рожден в городе, но оставил важный след.

В частности, в Преображенском парке открылась Мемориальная стена с именами первых одесситов-основателей, строителей города и порта.

Также в Одесском зоопарке состоялось открытие новой входной группы с водоемом, мостиком и домиком для фламинго.

"Мы хотим, чтобы 100-летний юбилей Одесский зоопарк встретил в совершенно новом качестве. Сегодня завершен только первый этап реконструкции: мы открываем новый вход, уже разработан проект следующего этапа. В будущем реконструкция коснется всей территории зоопарка, он будет выполнен в одном стиле", - сказал мэр Одессы.

Напомним, 2 сентября 2020 года Одесса отметит 226-ю годовщину со Дня основания города.

Традиционно в день рождения Одессы состоится возложение Почетными гражданами города цветов к памятникам: И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, основателям Одессы, Дюку де Ришелье.