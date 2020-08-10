Труханов: Delfi должен быть убран с побережья в максимально короткие сроки

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

По его словам, сейчас разрабатывается график работ

В понедельник, 10 августа, состоялось заседание оперативного штаба, на котором обсудили дальнейшую координацию действий по танкеру Delfi.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

"Наша задача - убрать судно с побережья в максимально короткие сроки. Основное требование: буксировка судна целиком. Разрезать его нельзя, это крайняя мера, к которой на данном этапе прибегать нет смысла", - сказал мэр Одессы.

По его словам, сейчас разрабатывается график работ, приступить к которым планируется уже в ближайшее время.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что затонувший в Одессе танкер Delfi поднимут бесплатно. Ожидается, что работы по его поднятию и буксировке будут ускорены.