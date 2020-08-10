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Труханов: Delfi повинен бути прибраний з узбережжя в максимально короткі терміни

Одеса, Понеділок 10 серпня 2020 17:55
Труханов: Delfi повинен бути прибраний з узбережжя в максимально короткі терміни
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

За його словами, зараз розробляється графік робіт

У понеділок, 10 серпня, відбулося засідання оперативного штабу, на якому обговорили подальшу координацію дій щодо танкера Delfi.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці в Facebook.

"Наше завдання - прибрати судно з узбережжя в максимально короткі терміни. Основна вимога: буксирування судна цілком. Розрізати його не можна, це крайній захід, до якого на даному етапі вдаватися немає сенсу", - сказав мер Одеси.

За його словами, зараз розробляється графік робіт, приступити до яких планується вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що затонулий в Одесі танкер Delfi піднімуть безкоштовно. Очікується, що роботи по його підняття і буксирування будуть прискорені.

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