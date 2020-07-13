Труханов: будем предъявлять иски на возмещение ущерба, причиненного крушением Delfi

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Городская власть Одессы осуществляет постоянный контроль за ситуацией

Мэр Одессы Геннадий Труханов совместно с водолазами обследовал затонувшую во время шторма в водах Черного моря часть танкера "Delfi" и территорию вокруг. Городская власть Одессы осуществляет постоянный контроль за ситуацией.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, Одесса оказалась в заложниках ситуации и получила серьезный ущерб: во время крушения танкер пробил и фактически разрушил гидротехнические сооружения.

"Волнорез в районе крушения судна разрушен полностью. Это - гидротехническое сооружение, которое необходимо восстанавливать. Предположительно, по затратам это выйдет не дешевле, чем поднять судно! После того как специалисты ознакомятся с видео, которое мы им предоставим, мы будем подавать соответствующие иски на возмещение материального ущерба", - сказал Геннадий Труханов.

По состоянию на сегодня танкер до сих пор находится в воде.

"Закономерный вопрос - почему этого не было сделано раньше? Но это уже вопрос к другим людям. Те планы, которые нам озвучили - достаточно оптимистичны: до конца месяца, максимум до 10 августа, танкер уберут", - сообщил Труханов.

Напомним, танкер "Delfi" под флагом Молдовы сел на мель на пляже "Дельфин" в Одессе и перевернулся 22 ноября 2019. Сразу после крушения одесские водолазы бросились на помощь экипажу и спасли трёх моряков. В целях безопасности городские службы оградили пляж.

После крушения танкера одесская мэрия приняла оперативные меры для сохранения экологии. Так, судно не разрешили разрезать, а в дальнейшем с "Delfi" работали экологи, спасая море и сушу от утечки нефтепродуктов и ее последствий.

По словам мэра Одессы, сегодня ситуация находится под контролем и предприняты все меры для сохранения экосистемы Чёрного моря. Дальнейшие действия зависят от судовладельца, который уже начал подготовку судна к эвакуации.