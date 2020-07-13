Труханов: будемо пред'являти позови на відшкодування шкоди, заподіяної катастрофою Delfi

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Міська влада Одеси здійснює постійний контроль за ситуацією

Мер Одеси Геннадій Труханов спільно з водолазами обстежив частину танкера "Delfi", який затонув під час шторму у водах Чорного моря, і територію навколо. Міська влада Одеси здійснює постійний контроль за ситуацією.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, Одеса опинилася в заручниках ситуації й отримала серйозний збиток: під час аварії танкер пробив і фактично зруйнував гідротехнічні споруди.

"Хвилеріз в районі аварії судна зруйнований повністю. Це - гідротехнічна споруда, яку необхідно відновлювати. Імовірно, за витратами це вийде дешевше, ніж підняти судно! Після того як фахівці ознайомляться з відео, яке ми їм надамо, ми будемо подавати відповідні позови на відшкодування матеріального збитку", - сказав Геннадій Труханов.

Станом на сьогодні танкер досі знаходиться у воді.

"Закономірне питання - чому цього не було зроблено раніше? Але це вже питання до інших людей. Ті плани, які нам озвучили - досить оптимістичні: до кінця місяця, максимум до 10 серпня, танкер приберуть", - повідомив Труханів.

Нагадаємо, танкер "Delfi" під прапором Молдови сів на мілину на пляжі "Дельфін" в Одесі та перекинувся 22 листопада 2019. Відразу після аварії одеські водолази кинулися на допомогу екіпажу і врятували трьох моряків. В цілях безпеки міські служби огородили пляж.

Після аварії танкера одеська мерія прийняла оперативні заходи для збереження екології. Так, судно не дозволили розрізати, а надалі з "Delfi" працювали екологи, рятуючи море і сушу від витоку нафтопродуктів та її наслідків.

За словами мера Одеси, сьогодні ситуація знаходиться під контролем і вжиті всі заходи для збереження екосистеми Чорного моря. Подальші дії залежать від судновласника, який вже розпочав підготовку судна до евакуації.