"Труха" та співачка Клавдія Петрівна оголошують масштабний збір на зимову форму для дівчат з НГУ

"Труха" та співачка Клавдія Петрівна оголошують масштабний збір на зимову форму для дівчат з чотирьох бригад Національної гвардії України. Мета - зібрати 2,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Труха".

Зазначається, що у якості заохочувальних бонусів підписники Telegram-каналу за донати мають можливість отримати 50 автографів співачки, 30 квитків на концерти в Палаці Спорту, який відбудеться 30 та 31 серпня в Києві, а також головний приз - особисту зустріч з інкогніто-виконавицею.

"Давайте зараз включимось заради неймовірних жінок, які захищають нас із вами кожного дня", - зазначають ініціатори збору.

Реквізити для донатів можна знайти за посиланням.

При бажанні взяти участь у розіграші заохочувальних призів обов'язково варто вказувати свої контактні дані в призначенні платежу.