ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Труха" та співачка Клавдія Петрівна оголошують масштабний збір на зимову форму для дівчат з НГУ

П'ятниця 16 серпня 2024 10:34 promo
UA EN RU
"Труха" та співачка Клавдія Петрівна оголошують масштабний збір на зимову форму для дівчат з НГУ Фото: "Труха" та співачка Клавдія Петрівна оголошують масштабний збір на зимову форму (instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Олександр Мороз

"Труха" та співачка Клавдія Петрівна оголошують масштабний збір на зимову форму для дівчат з чотирьох бригад Національної гвардії України. Мета - зібрати 2,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Труха".

Зазначається, що у якості заохочувальних бонусів підписники Telegram-каналу за донати мають можливість отримати 50 автографів співачки, 30 квитків на концерти в Палаці Спорту, який відбудеться 30 та 31 серпня в Києві, а також головний приз - особисту зустріч з інкогніто-виконавицею.

"Давайте зараз включимось заради неймовірних жінок, які захищають нас із вами кожного дня", - зазначають ініціатори збору.

Реквізити для донатів можна знайти за посиланням.

При бажанні взяти участь у розіграші заохочувальних призів обов'язково варто вказувати свої контактні дані в призначенні платежу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія
NEWS
ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій
ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку