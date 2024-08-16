ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Труха" и певица Клавдия Петривна объявляют масштабный сбор на зимнюю форму для девушек из НГУ

Пятница 16 августа 2024 10:34 promo
UA EN RU
"Труха" и певица Клавдия Петривна объявляют масштабный сбор на зимнюю форму для девушек из НГУ Фото: "Труха" и певица Клавдия Петривна объявляют масштабный сбор на зимнюю форму (instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Александр Мороз

"Труха" и певица Клавдия Петривна объявляют масштабный сбор на зимнюю форму для девушек из четырех бригад Национальной гвардии Украины. Цель - собрать 2,5 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Труха".

Отмечается, что в качестве поощрительных бонусов подписчики Telegram-канала за донаты могут получить 50 автографов певицы, 30 билетов на концерты во Дворце Спорта, который состоится 30 и 31 августа в Киеве, а также главный приз - личную встречу с инкогнито-исполнительницей.

"Давайте сейчас включимся ради невероятных женщин, защищающих нас с вами каждый день", - отмечают инициаторы сбора.

Реквизиты для донатов можно найти по ссылке.

При желании принять участие в розыгрыше поощрительных призов обязательно следует указывать свои контактные данные в назначении платежа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия
NEWS
ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий
ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении