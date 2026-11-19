"Труха" могла змінити власника: головне про ймовірну угоду
Найбільша в Україні мережа Telegram-каналів "Труха" могла змінити власника. За даними джерел, обізнаних із деталями ймовірної угоди, у квітні 2026 року її засновник Максим Лавриненко нібито підписав договір із харківським криптопідприємцем Миколою Удянським.
РБК-Україна зібрало головні факти про можливу угоду, вартість та масштаби медіаактиву, бізнес-бекграунд Удянського і попередніх інвесторів мережі.
Що відомо про можливу угоду
Про ймовірний перехід "Трухи" до Удянського ще 15 червня повідомив у Facebook волонтер Сергій Стерненко.
Однак за інформацією джерел Forbes Ukraine, угода могла відбутися приблизно за два місяці до цього, а ринкову вартість такого медіаактиву експерти оцінюють у 15-25 млн доларів.
Водночас інший співрозмовник видання назвав нижчу можливу суму - 2,5 млн доларів - і припустив, що Удянський може представляти інтереси третіх осіб.
Сам Лавриненко у коментарі "Детектор медіа" заявив, що залишається засновником і єдиним власником мережі від дня її створення.
Удянський також заперечив купівлю активу, проте підтвердив давнє знайомство із засновником проєкту та зазначив, що на різних етапах у мережі були різні інвестори.
За даними аналітичної системи YouControl, офіційна структура власності пов'язаних із мережею юросіб та ФОПів змін не зазнала.
Хто такий Микола Удянський
Микола Удянський - харківський IT- та криптопідприємець, який працює у сфері блокчейну з 2013 року. Свій перший великий криптоактив - біржу Coinsbit - він запустив у 2018 році, а згодом вийшов із проєкту, продавши свою частку.
У 2021 році журнал Forbes Ukraine включив Удянського до рейтингу 100 найбагатших українців, оцінивши його статки у 180 млн доларів.
Того ж 2021 року підприємець разом із партнером запустив українську криптобіржу Qmall.
Із 2023 року Удянський обіймає посаду почесного консула Румунії в Харкові, а також є співзасновником медіахолдингу Parlament Media Group.
Крім того, бізнесмен розвиває проєкти у сфері закордонної нерухомості (ОАЕ, Таїланд, Франція), оренди яхт та має частки в українських компаніях у сегменті платіжних терміналів і медіа.
Зауважимо, що питання структури власності "Трухи" привертало увагу медіаринку й раніше. Свого часу ЗМІ вказували на бізнес-зв'язки проєкту з харківським підприємцем Володимиром Литвином - зокрема, на його матір були зареєстровані торговельні марки мережі.
До слова, Удянський у коментарі Forbes не став це підтверджувати чи спростовувати, зазначивши лише, що на різних етапах у проєкту були різні інвестори, а самого підприємця охарактеризував як свого доброго друга.
Наразі основний канал "Труха Україна" налічує понад 3 млн підписників, а сама мережа розрослася за рахунок регіональних та міжнародних майданчиків.
Цього року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення офіційно внесла "Труха Україна" та низку регіональних каналів мережі до реєстру суб'єктів у сфері онлайн-медіа.