Крупнейшая в Украине сеть Telegram-каналов "Труха" могла сменить владельца. По данным источников, осведомленных с деталями предполагаемого соглашения, в апреле 2026 года его основатель Максим Лавриненко якобы подписал договор с харьковским криптопредпринимателем Николаем Удянским.

РБК-Украина собрало главные факты о возможном соглашении, стоимости и масштабах медиаактива, бизнес-бекграунде Удянского и предыдущих инвесторов сети.

Что известно о возможном соглашении

О возможном переходе "Трухи" к Удянскому еще 15 июня сообщил в Facebook волонтер Сергей Стерненко.

Однако, по информации источников Forbes Ukraine, сделка могла состояться примерно за два месяца до этого, а рыночную стоимость такого медиаактива эксперты оценивают в 15-25 млн долларов.

В то же время другой собеседник издания назвал низшую возможную сумму - 2,5 млн долларов - и предположил, что Удянский может представлять интересы третьих лиц.

Сам Лавриненко в комментарии "Детектор медиа" заявил, что остается основателем и единственным владельцем сети со дня ее создания.

Удянский также отрицал покупку актива, однако подтвердил давнее знакомство с основателем проекта и отметил, что на разных этапах в сети находились разные инвесторы.

По данным аналитической системы YouControl, официальная структура собственности связанных с сетью юрлиц и ФЛП изменений не претерпела.

Кто такой Николай Удянский

Николай Удянский – харьковский IT- и криптопредприниматель, работающий в сфере блокчейна с 2013 года. Свой первый крупный криптоактив - биржу Coinsbit - он запустил в 2018 году, а впоследствии вышел из проекта, продав свою долю.

В 2021 году журнал Forbes Ukraine включил Удянского в рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценив его состояние в 180 млн долларов.

В том же 2021 году предприниматель вместе с партнером запустил украинскую криптобиржу Qmall.

С 2023 года Удянский занимает должность почетного консула Румынии в Харькове, а также является соучредителем медиахолдинга Parlament Media Group.

Кроме того, бизнесмен развивает проекты в сфере зарубежной недвижимости (ОАЭ, Таиланд, Франция), аренды яхт и имеет доли в украинских компаниях в сегменте платежных терминалов и медиа.