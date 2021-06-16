Трудовые доходы проживающих в горных населенных пунктах граждан могут вырасти
Трудовые доходы граждан, проживающих в горных населенных пунктах, могут повысить на 25%. Это предусматривает законопроект №4350.
Комитет по вопросам социальной политики рассмотрел этот документ на своем заседании.
Закон предлагает расширить перечень выплат, которые не учитываются при начислении заработной платы работников, проживающих и работающих на территории горных населенных пунктов, для обеспечения ее минимального размера.
"Это будет способствовать повышению уровня трудовых доходов соответствующей категории лиц на 25 процентов", - говорится в сообщении.
Член комитета Анатолий Костюх сообщил, что подготовке проекта предшествовали многочисленные обращения от жителей Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей с просьбой урегулировать эту проблему.
"Комитет принял решение рекомендовать включить законопроект № 4350 в повестку дня сессии и принять его по результатам рассмотрения в первом чтении", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотрели для граждан так называемую налоговую амнистию. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5153 во втором чтении.
Как писало РБК-Украина, ранее глава комитета ВР по вопросам финансов Данил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет добровольной. И будет распространяться не на все деньги.