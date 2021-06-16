Трудові доходи громадян, які проживають у гірських населених пунктах, можуть зрости
Трудові доходи громадян, які проживають у гірських населених пунктах, можуть підвищити на 25%. Це передбачає законопроект №4350.
Комітет з питань соціальної політики розглянув цей документ на своєму засіданні.
Закон пропонує розширити перелік виплат, які не враховуються при обчисленні заробітної плати працівників, які проживають та працюють на території гірських населених пунктів, для забезпечення її мінімального розміру.
"Це сприятиме підвищенню рівня трудових доходів відповідної категорії осіб на 25 відсотків", - сказано у повідомленні.
Член комітету Анатолій Костюх повідомив, що підготовці проекту передували численні звернення від жителів Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей з проханням врегулювати цю проблему.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати включити законопроект № 4350 до порядку денного сесії та прийняти його за результатами розгляду у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні за допомогою подачі "нульової декларації" передбачили для громадян так звану податкову амністію. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №5153 у другому читанні.
Як писало РБК-Україна, раніше глава комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде добровільною. І буде поширюватися не на всі гроші.