Трудову книжку можна подати онлайн: покрокова інструкція від Пенсійного фонду

Для чого потрібне оцифрування трудової книжки

Електронна трудова книжка діє в Україні з 2021 року і містить інформацію про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни у трудовій діяльності. Водночас дані за періоди до 2004 року, які зберігаються лише у паперових трудових книжках, можна перевести в цифровий формат, щоб вони були враховані під час призначення пенсії.

Як подати трудову книжку онлайн

Подання здійснюється через вебпортал Пенсійного фонду України.

Крок 1. Підготуйте сканкопії. Для цього потрібно відсканувати всі сторінки трудової книжки, на яких є записи.

Вимоги до файлів:

кольорові сканкопії з оригіналів;

чітке зображення всіх реквізитів (серія, номер, дати, печатки, підписи, ПІБ);

формат JPG або PDF;

розмір файлу - не більше 1 МБ;

рекомендована якість - 300 dpi.

Крок 2. Зайдіть на портал ПФУ та авторизуйтеся. Для входу потрібен КЕП (кваліфікований електронний підпис) або "Дія.Підпис".

Крок 3. Оберіть потрібний розділ. Для цього у меню слід перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" - "Відомості про трудові відносини".

Крок 4. Заповніть дані. Щоб це зробити необхідно:

перевірити або заповнити особисту інформацію;

надати згоду на обробку персональних даних;

прикріпити сканкопії трудової книжки у хронологічному порядку.

Крок 5. Підпишіть та надішліть документи. Після підписання заяви електронним підписом документи надсилаються до Пенсійного фонду. Статус розгляду можна відстежувати в розділі "Мої звернення".

У Пенсійному фонді наголошують, що оцифрування трудових книжок спрощує підтвердження стажу та мінімізує ризик втрати важливих документів у майбутньому.