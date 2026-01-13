Трудову книжку можна подати онлайн: покрокова інструкція від Пенсійного фонду

Українці можуть подати сканкопії паперової трудової книжки для оцифрування онлайн - зокрема й перебуваючи за кордоном. Дані зберігатимуться в електронній системі Пенсійного фонду та враховуватимуть усі періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України.
Електронна трудова книжка діє в Україні з 2021 року і містить інформацію про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни у трудовій діяльності. Водночас дані за періоди до 2004 року, які зберігаються лише у паперових трудових книжках, можна перевести в цифровий формат, щоб вони були враховані під час призначення пенсії.
Подання здійснюється через вебпортал Пенсійного фонду України.
Крок 1. Підготуйте сканкопії. Для цього потрібно відсканувати всі сторінки трудової книжки, на яких є записи.
Вимоги до файлів:
Крок 2. Зайдіть на портал ПФУ та авторизуйтеся. Для входу потрібен КЕП (кваліфікований електронний підпис) або "Дія.Підпис".
Крок 3. Оберіть потрібний розділ. Для цього у меню слід перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" - "Відомості про трудові відносини".
Крок 4. Заповніть дані. Щоб це зробити необхідно:
Крок 5. Підпишіть та надішліть документи. Після підписання заяви електронним підписом документи надсилаються до Пенсійного фонду. Статус розгляду можна відстежувати в розділі "Мої звернення".
У Пенсійному фонді наголошують, що оцифрування трудових книжок спрощує підтвердження стажу та мінімізує ризик втрати важливих документів у майбутньому.
Нагадаємо, до червня 2026 року всі дані про трудову діяльність мають бути оцифровані, а паперові книжки поступово втратять юридичну силу. Ми пояснювали, хто і як має подати сканкопії, які документи потрібні, як перевірити наявність електронної трудової та як додати стаж, набутий до 2004 року.