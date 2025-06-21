Трудові мігранти як "гарматне м’ясо": РФ масово відправляє іноземців на фронт

Росія масово вербує трудових мігрантів з Центральної Азії для участі у війні проти України. Більшість із них гине вже на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Як повідомляє ГУР, громадяни Узбекистану, Таджикистану та інших країн Центральної Азії дедалі частіше потрапляють у пастку примусової мобілізації російськими силовими структурами.
Особливо уразливими є трудові мігранти, які приїжджають до Росії в пошуках заробітку.
Російська армія заманює іноземців обіцянками швидких грошей за короткостроковими контрактами. Однак реальність інша - більшість таких "добровольців" гине на фронті.
Серед відомих жертв - узбецькі найманці Умаров Сирожиддін Сабирджанович і Холбувозода Мухаммад Файзулло, які служили у мотострілецьких підрозділах та загинули під час бойових дій.
Мігрантів мобілізують у окремі підрозділи й направляють на найбільш небезпечні ділянки фронту.
Навіть ті, хто виживе, ризикують повернутися додому й опинитися під кримінальним переслідуванням за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою тривалого ув’язнення.
Це вкотре свідчить про використання Росією трудових мігрантів як "гарматного м’яса" у війні проти України.
Нагадаємо, що російські ЗМІ встановили імена 51 військового з Китаю, які уклали контракт з армією окупантів. Для цього вони летіли до Москви цілеспрямовано.
Про те, що китайські громадяни воюють на боці росіян на фронті в Україні стало відомо ще 8 квітня після того, як українські військові взяли в полон двох китайців у Донецькій області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.