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Трудові мігранти як "гарматне м’ясо": РФ масово відправляє іноземців на фронт

Фото: Росія використовує іноземців у війні (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія масово вербує трудових мігрантів з Центральної Азії для участі у війні проти України. Більшість із них гине вже на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як повідомляє ГУР, громадяни Узбекистану, Таджикистану та інших країн Центральної Азії дедалі частіше потрапляють у пастку примусової мобілізації російськими силовими структурами.

Особливо уразливими є трудові мігранти, які приїжджають до Росії в пошуках заробітку.

Російська армія заманює іноземців обіцянками швидких грошей за короткостроковими контрактами. Однак реальність інша - більшість таких "добровольців" гине на фронті.

Серед відомих жертв - узбецькі найманці Умаров Сирожиддін Сабирджанович і Холбувозода Мухаммад Файзулло, які служили у мотострілецьких підрозділах та загинули під час бойових дій.

Мігрантів мобілізують у окремі підрозділи й направляють на найбільш небезпечні ділянки фронту.

Навіть ті, хто виживе, ризикують повернутися додому й опинитися під кримінальним переслідуванням за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою тривалого ув’язнення.

Це вкотре свідчить про використання Росією трудових мігрантів як "гарматного м’яса" у війні проти України.

Найманці з Китаю на війні проти України

Нагадаємо, що російські ЗМІ встановили імена 51 військового з Китаю, які уклали контракт з армією окупантів. Для цього вони летіли до Москви цілеспрямовано.

Про те, що китайські громадяни воюють на боці росіян на фронті в Україні стало відомо ще 8 квітня після того, як українські військові взяли в полон двох китайців у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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