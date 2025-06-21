Трудові мігранти як "гарматне м’ясо": РФ масово відправляє іноземців на фронт

Як повідомляє ГУР, громадяни Узбекистану, Таджикистану та інших країн Центральної Азії дедалі частіше потрапляють у пастку примусової мобілізації російськими силовими структурами.

Особливо уразливими є трудові мігранти, які приїжджають до Росії в пошуках заробітку.

Російська армія заманює іноземців обіцянками швидких грошей за короткостроковими контрактами. Однак реальність інша - більшість таких "добровольців" гине на фронті.

Серед відомих жертв - узбецькі найманці Умаров Сирожиддін Сабирджанович і Холбувозода Мухаммад Файзулло, які служили у мотострілецьких підрозділах та загинули під час бойових дій.

Мігрантів мобілізують у окремі підрозділи й направляють на найбільш небезпечні ділянки фронту.

Навіть ті, хто виживе, ризикують повернутися додому й опинитися під кримінальним переслідуванням за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою тривалого ув’язнення.

Це вкотре свідчить про використання Росією трудових мігрантів як "гарматного м’яса" у війні проти України.