Трудовые мигранты как "пушечное мясо": РФ массово отправляет иностранцев на фронт

Россия массово вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии для участия в войне против Украины. Большинство из них погибает уже на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как сообщает ГУР, граждане Узбекистана, Таджикистана и других стран Центральной Азии все чаще попадают в ловушку принудительной мобилизации российскими силовыми структурами.
Особенно уязвимы трудовые мигранты, приезжающие в Россию в поисках заработка.
Российская армия заманивает иностранцев обещаниями быстрых денег по краткосрочным контрактам. Однако реальность другая - большинство таких "добровольцев" погибает на фронте.
Среди известных жертв - узбекские наемники Умаров Сирожиддин Сабирджанович и Холбувозода Мухаммад Файзулло, которые служили в мотострелковых подразделениях и погибли во время боевых действий.
Мигрантов мобилизуют в отдельные подразделения и направляют на наиболее опасные участки фронта.
Даже те, кто выживет, рискуют вернуться домой и оказаться под уголовным преследованием за участие в вооруженных формированиях иностранного государства с перспективой длительного заключения.
Это в очередной раз свидетельствует об использовании Россией трудовых мигрантов как "пушечного мяса" в войне против Украины.
Напомним, что российские СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.
О том, что китайские граждане воюют на стороне россиян на фронте в Украине стало известно еще 8 апреля после того, как украинские военные взяли в плен двух китайцев в Донецкой области.
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