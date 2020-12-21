Трудоустройство не менее 80%: МОН одобрил стратегию развития профтехобразования

Фото: министр образования Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)

Министерство образования и науки Украины одобрило стратегию развития профессионально-технического образования до 2023 года. Документом предполагается, что уровень трудоустройства выпускников будет составлять не менее 80%.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Среди целей стратегии, в частности, усиление автономии учебных заведений, создание информационной системы управления образованием (EMIS), продолжение разработки стандартов профессионально-технического образования на компетентностной основе.

Также в документе заложены задачи, которые должны усилить сотрудничество бизнеса и профтеха.

"В документе стратегии прописаны четкие показатели выполнения целей. Например, в результате сотрудничества учреждений и бизнеса уровень трудоустройства выпускников должна составлять не ниже 80%", - сообщили в МОН.

После доработки стратегия будет представлена ​​Кабинету министров Украины на утверждение.

Ранее РБК-Украина писало, что заведения профтехобразования на период январского усиления карантина будут осуществлять обучение лишь дистанционно.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки Украины еще не начинало реформу школьного образования для обучения детей с пяти лет.